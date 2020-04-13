Подгорица, , 11:26 — REGNUM Митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий (Радович) во время задержания 12 апреля ответил на вопрос сотрудников черногорской полиции о том, почему утром во время литургии в монастыре Златица священники, диаконы, певчие и монахини целовали ему руку. Об этом представители митрополии сообщили изданию Vijesti. me 13 апреля.

По словам собеседников издания, митрополит объяснил полицейским, что целование руки священнослужителя является обязательной частью литургического обряда.

Напомним, что священники Сербской православной церкви Велибор Джомич, Бранко Вуячич и Лека Вуйисич, а также диакон Иван Црногорчевич и певчие Нешо Ковачевич и Вукич Миликич были задержаны после службы в монастыре Златица по подозрению в нарушении одной из мер борьбы против эпидемии коронавируса — соблюдения социальной дистанции.

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