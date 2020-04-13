Белград, , 10:29 — REGNUM Мэр Белграда Зоран Радойичич не исключил возможности введения комендантского часа на весь период пасхальных праздников. Об этом он заявил 12 апреля. По его словам, такое решение будет принято после консультации с эпидемиологами.

«Очень важно, чтобы мы не расслабились в период праздников. Весь апрель — месяц религиозных праздников. Имеет смысл более длительный запрет на передвижение, учитывая эффект минувших и предыдущих выходных. Опасность все еще существует, так что вместе с эпидемиологами мы примем решение о том, как мы будем вести себя во время православной Пасхи», — заявил Радойичич в эфире телеканала РТС.

Напомним, что в Сербии выявлено 3630 случаев заражения коронавирусом. До сих пор вылечилось 400 заболевших COVID-19, 80 человек умерло.