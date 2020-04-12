Кишинёв, , 13:00 — REGNUM Бывший министр здравоохранения, труда и социальной защиты Молдавии Руксанда Главан раскритиковала решение властей Молдавии оказать финансовую помощь лишь тем медицинским работникам, которые были инфицированы коронавирусом на работе. Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook.

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По словам Главан, сначала врачей обвиняют в халатности в связи с тем, что они заболевают COVID-19, а потом выясняется, что они не получат обещанную компенсацию в размере 16 тысяч леев (около 65,8 тысяч рублей).

«Я публично заявляю, что не поддерживаю это решение правительства и обвинения в адрес врачей. Неважно, где и как заразился медработник, он солдат на этой войне и к нему нужно относиться соответственно. Окажите финансовую поддержку всем медработникам, которые заразились коронавирусом», — отметила она.

Бывшая глава минздрава также адресовала к национальной комиссии по чрезвычайным ситуациям просьбу пересмотреть данное решение и направить из фонда министерства финансов 13 млн леев на оплату компенсаций всем медицинским работникам, которые заразились коронавирусом.

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Как передавало ИА REGNUM, ранее правительство Молдавии выделило 5,9 млн леев на борьбу с пандемией COVID-19. Часть из этих средств было направлено на закупку защитных костюмов для медработников, а часть — для выплаты компенсаций медикам, инфицированным коронавирусом. Позже стало известно, что пособие было выплачено лишь 29 медикам (из более трехсот инфицированных коронавирусом), в отношении которых было доказано, что они заразились на работе.