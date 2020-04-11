Кишинёв, , 08:52 — REGNUM На борьбу с пандемией правительство Молдавии выделило из фонда по интервенциям порядка 5,9 млн леев ($328,7 тысяч), сообщает 10 апреля NewsMaker.md.

По данным журналистов, 5,4 млн леев ($300,8 тысяч) направят в министерство здравоохранения республики на приобретение защитных костюмов для медицинского персонала. 464 тысяч леев будут направлены на выплату единовременных пособий медицинским работникам, которые заразились коронавирусом на работе (по 16 тысяч леев или по $890). Пособия получат 29 медицинских работников, заболевших COVID-19.

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Напомним, согласно последней информации, в Молдавии 390 медицинских работников заболели COVID-19 на работе. Всего в республике подтверждено 1438 случая инфицирования коронавирусом.