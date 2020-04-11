Кишинёв, , 16:45 — REGNUM Перед выделением финансовой компенсации медицинским работникам, которые были инфицированы SARS-CoV-2, проводилось эпидемиологическое расследование. Об этом 11 апреля сообщает NewsMaker. md со ссылкой на заявление главы национального агентства общественного здоровья Николая Фуртунэ.

По его словам, специалисты установили, что некоторые медработники заразились коронавирусом от пациентов на работе. Расследованием обстоятельств инфицирования коронавирусом медицинских работников, по словам Фуртунэ, занималась комиссия при возглавляемом им ведомстве.

Только 29 из 390 медицинских работников, согласно результатам расследования, заболели COVID-19 в результате контакта с заболевшими пациентами.

«Теперь о магической цифре 29. Цифра — не чей-то каприз и не чье-то желание. Это — результат эпидемиологических расследований», — отметил Фуртунэ.

По его словам, в 29 случая инфицирования коронавирусом медицинских работников удалось доказать, что они заразились при работе с пациентами. «То есть я был лицом к лицу с пациентом и, оказывая ему помощь, заразился вирусом», — отметил глава национального агентства общественного здоровья.

Он также сообщил, что комиссия подготовит также аналогичный список врачей, которым полагается финансовая помощь по итогам апреля.

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Напомним, по последним данным, в Молдавии заразились коронавирусом 390 медицинских работников.