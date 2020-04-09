Санкт-Петербург, , 19:13 — REGNUM «Памятка сотруднику полиции», которой, по версии СМИ, должны пользоваться сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга при взаимодействии с гражданами на улицах, является всего лишь рабочим документом, а в постановлении городских властей четко прописано, кто обязан, а кому лишь рекомендовано соблюдать режим самоизоляции во время угрозы распространения коронавирусной инфекции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявила адвокат Яна Антонь.

Машина с громкоговорителем предупреждает об ответственности за нарушение самоизоляции Дарья Драй © ИА REGNUM

Ранее интернет-издание «Фонтанка» сообщило, что сотрудникам петербургской полиции роздана памятка по обращению с прохожими на улицах. В ней изложена инструкция с текстом, который должны будут произносить сотрудники полиции при общении с горожанами, передвигающимися по улице группой от двух и более человек.

Как следует из опубликованного документа, всем нарушителям должно быть зачитано, что «в соответствии с требованиями пункта 3.3.2 постановления губернатора Санкт-Петербурга от 30.03.2020 № 167, запрещено покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью и случаев угрозы жизни и здоровью, направления к месту работы (которая не приостановлена), следования к месту покупок (которые возможны к продаже), выгула домашних животных на расстоянии не более 100 метров от места пребывания, выноса мусора».

Если горожанин находится на улице без видимых на то оснований, он обязан вернуться домой, иначе в его действиях могут усмотреть признаки административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.4 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль), должностного лица организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора, должностного лица органа, осуществляющего муниципальный контроль» (влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц — от двух тысяч до четырех тысяч рублей. — Прим. ред.).

В постановлении правительства Санкт-Петербурга от 13 марта 2020 года «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», включая последние принятые изменения, пункт 9 гласит: «На улицах, в магазинах, транспорте и в других общественных местах гражданам рекомендовано соблюдать социальную дистанцию — не менее 1,5 метров».

Единственным исключением являются поездки общественным транспортом и на такси, пояснила адвокат Яна Антонь. Кроме того, всем жителям Санкт-Петербурга, независимо от возраста, рекомендовано находиться дома и не передвигаться по улицам без уважительных причин. При этом жители города старше 65 лет обязаны строго соблюдать режим самоизоляции.

«Поэтому «Памятка сотруднику полиции» — это памятка, так как в постановлении четко прописано, кто обязан, а кому рекомендовано соблюдать режим самоизоляции. Но если вы заражены или приехали из другой страны, вы обязаны соблюдать режим самоизоляции, и если сотрудники полиции остановят такого гражданина, то привлечение по статье КоАП РФ будет законно. Предусмотрена и уголовная ответственность за нарушение карантина», — пояснила собеседница агентства.

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Также Яна Антонь высказала мнение, что до тех пор, пока в России не будет введен режим ЧС, многие меры будут носить рекомендательный характер.

«Между тем, несмотря на рекомендации губернатора Санкт-Петербурга, я считаю, что всем жителям Санкт-Петербурга по возможности нужно находиться дома. Количество зараженных растет стремительно, лишний раз не выйдя на улицу, можно спасти чью-то жизнь… Прошу беречь себя и своих близких!» — подчеркнула адвокат.

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Как сообщало ИА REGNUM, штраф в 15 тыс. рублей назначили петербурженке Диане С. за то, что она, вернувшись из Норвегии, позвала к себе гостей до окончания карантина, который обязана была соблюдать.

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На такую же сумму оштрафовали петербуржца за то, что он вышел погулять с ребенком на детскую площадку. Посещение детских площадок запрещено постановлением Смольного.

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