Санкт-Петербург, , 23:32 — REGNUM Мужчина, гулявший с ребёнком на детской площадке, несмотря на ограничения, был оштрафован судом в Санкт-Петербурге. Об этом 8 апреля сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Участковый уполномоченный полиции 7 апреля составил протокол об административной ответственности в отношении 38-летнего мужчины, гулявшего с малолетним ребёнком на детской площадке во дворе дома на Ленинском проспекте.

Основанием для составления протокола стал факт включения детских площадок в перечень объектов, запрещенных для посещения в период с 28 марта по 30 апреля. Запрет введён согласно постановлению правительства Санкт-Петербурга на время борьбы с коронавирусной инфекцией.

Протокол был составлен по статье КоАП РФ о нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Ленинским районным судом мужчине был назначен штраф размером 15 тысяч рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о регистрации мировыми судьями в Санкт-Петербурге 101 материала по делам об административных правонарушениях в связи с коронавирусом.

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