Санкт-Петербург, , 17:24 — REGNUM Штраф в 15 тыс. рублей назначили петербурженке Диане С. за то, что она, вернувшись из Норвегии, позвала к себе гостей до окончания карантина. Об этом 9 апреля сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Еще 3 апреля женщина прибыла в Россию через МАПП Борисоглебск — единственный пункт пропуска со стороны Норвегии на территории Мурманской области.

Затем, 6 апреля, уже в Петербурге ей вручили предписание об обязательной самоизоляции в течение двух недель ввиду распространения коронавирусной инфекции.

Однако в тот же день, 6 апреля, петербурженка все же не удержалась и позвала гостей, то есть «допустила нахождение посторонних лиц по месту своего проживания».

Василеостровский районный суд назначил наказание в виде штрафа в размере 15 тыс. рублей по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ.

Напомним, ранее по той же статье на 15 тыс. рублей оштрафовали петербуржца за то, что он вышел погулять с ребенком на детскую площадку. Посещение детских площадок запрещено постановлением Смольного.

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