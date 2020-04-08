Гродно, Белоруссия, , 13:09 — REGNUM У граждан России, которые приехали в Островец на строительство Белорусской атомной электростанции, выявлен новый тип коронавируса. Об этом сообщили в главном управлении здравоохранения Гродненского облисполкома, на который 8 апреля ссылается газета «Гродненская правда».

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Уточняется, что COVID-19 лабораторно подтвердился у 15 человек.

«Все они госпитализированы, изолированы», — сообщает издание.

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При этом отмечается, что клинических проявлений болезни у российских граждан нет. В настоящее время проводится эпидемиологическое расследование, устанавливается круг лиц, с которыми контактировали заболевшие.

Как сообщало ИА REGNUM, по официальным данным, 8 апреля в Белоруссии численность инфицированных коронавирусом достигла 1066 человек. В настоящее время госпитализировано 976 носителей коронавируса. Выздоровевшими значатся 77 человек. Численность смертей, по данным минздрава республики, не изменилась — 13 человек.

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