Минск, , 12:47 — REGNUM По официальным данным, 8 апреля в Белоруссии численность инфицированных коронавирусом достигла 1066 человек (за всё время наблюдений). Сейчас в республике 1066 носителей вируса.

По состоянию на 8 апреля госпитализировано 976 носителей коронавируса. Выздоровевшими значатся 77 человек. Численность смертей, по данным минздрава постсоветской республики, не изменилась — 13 человек.

Отметим, что власти Белоруссии по-прежнему оставляют границы открытыми и не предпринимают масштабных карантинных мер. Помощь республике поступает от Китая и России.

По данным Университета Джона Хопкинса (США), по состоянию на 8 апреля в мире зарегистрировано 1 432 577 случаев заражения коронавирусом, 301 649 выздоровлений и 82 195 смертей. Наибольшее количество инфицированных в США, Россия на 20-м месте.

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