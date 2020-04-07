Минск, , 17:29 — REGNUM На территории Белоруссии общее число выявленных случаев заражения коронавирусом увеличилось до 861 человека, сообщает 7 апреля официальный белорусский интернет-портал информирования о ситуации с пандемией COVID-19.

Уточняется, что в это число входят 54 человека, уже признанных выздоровевшими.

«Ситуация в Беларуси: госпитализированы — 794, выздоровели — 54, умерли — 13», — сообщает белорусский официальный портал.

Уточняется, что на территории Белоруссии медики провели порядка 43 тыс. тестов на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ВОЗ, в мире выявлено 1,21 млн. человек, заражённых коронавирусом COVID-19. С 11 марта ситуация была признана пандемией глобального масштаба.

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