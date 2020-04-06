Париж, , 12:14 — REGNUM Количество штрафных квитанций, выписанных во Франции нарушителям режима самоизоляции, достигло почти 480 тыс. Об этом заявил французский министр внутренних дел Кристоф Кастанер радиосети France Info.

«Около 480 тыс. протоколов было составлено», — сказал Кастанер.

При этом министр назвал жителей Франции одними из самых дисциплинированных в мире по части соблюдения самоизоляции. Нарушения есть, признал он.

Как сообщало ИА REGNUM, во Франции начала действовать система цифровых QR-кодов для обоснования гражданами выхода на улицу. Код можно скачать на смартфоне в формате PDF и предъявить полиции.

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