Париж, , 08:12 — REGNUM Первая леди Франции Брижит Макрон пытается бороться с эпидемией коронавируса, которая парализует страну и весь мир, сообщает Le Figaro.

Брижит Макрон уже несколько дней активно участвует в «войне» против коронавируса. Первая леди страны реорганизовала всю свою повестку дня, чтобы собрать средства, в частности, в фонд парижских больниц.

Известно, что средства также пойдут на поставку продуктов питания и планшетов в больницы и дома престарелых. По состоянию на 4 апреля в больницах, наиболее пострадавших от эпидемии, были розданы 10 000 подносов с едой, а в дома престарелых привезли тысячу планшетов, чтобы пожилые смогли общаться со своими семьями.

Находясь в стенах президентского дворца, Брижит Макрон проводит свои дни на телефоне, благодарит доноров.

Несмотря на кризис, Брижит Макрон не забывает о своих дипломатических обязанностях. В частности, первая леди смогла пообщаться по телефону с Меланией Трамп. Во время телефонной беседы жена американского президента подтвердила, что «Соединенные Штаты на стороне французов и с оптимизмом смотрят на способность двух стран вместе преодолеть этот трудный период».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее полиция Парижа призвала граждан столицы не нарушать режим самоизоляции, не смотря на хорошую погоду и начало школьных каникул.

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