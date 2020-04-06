Париж, , 09:31 — REGNUM Министерство внутренних дел Франции официально ввело цифровой QR-код, чтобы облегчить систему обоснования выхода на улицу для жителей страны, передает BFM TV.

«Электронный формат предназначен для облегчения использования сертификата. Новая система не ставит под сомнение очень строгое соблюдение условий изоляции», — говорится в заявлении МВД Франции.

Издание отмечает, что форму можно будет скачать в формате PDF со смартфона, чтобы представить QR-код полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр французского города Лион заявил о «нехватке оборудования»в больницах города.

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