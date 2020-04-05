Витебск, Белоруссия, , 09:53 — REGNUM Администрация Витебской областной клинической больницы Белоруссии разместила объявление о закупке пластиковых пакетов для упаковки трупов. Соответствующая информация появилась 4 апреля на электронной торговой площадке Goszakupki.by.

Медицинское учреждение планирует закупить пятьдесят таких пакетов на общую сумму 1400 белорусских рублей. Поставка медицинских изделий в больницу ожидается с 6 по 10 апреля текущего года. Согласно статусу закупки, она завершена.

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Журналисты белорусского СМИ Naviny. by в связи с этим обратились за комментариями к сотруднику данного медицинского учреждения, где им сообщили, что покупка совершалась в связи с тем, что на все приемное отделение больницы остался всего один такой мешок и медицинские работники действовали в целях снабжения медицинского учреждения. При этом сотрудник больницы заявил журналистам, что в медицинском учреждении «не лежат коронавирусы».

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Как сообщало ИА REGNUM, Белоруссия приобрела у российской компании 30 тысяч тестов для определения вируса SARS-CoV-2.