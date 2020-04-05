Минск, , 08:05 — REGNUM Белоруссия ожидает от российской компании поставки 30 тысяч тестов для определения вируса SARS-CoV-2, которые та должна доставить в республику до 17 апреля. Об этом 4 апреля заявил вице-премьер-министр республики Игорь Петришенко, сообщает Белта.

По словам Петришенко Белоруссия самостоятельно выпускает 700 тестовых систем ежедневно и республика планирует нарастить выпуск тест-систем для диагностики коронавируса. Он также подчеркнул, что система здравоохранения республики обеспечена тестовыми системами согласно складывающейся обстановке.

«Более того, мы объявили тендер, и российская компания выиграла этот тендер на поставку за соответствующую плату 30 тыс. тестов. Мы ожидаем, что договорные обязательства будут соблюдены, и мы получим эти тесты до 17 апреля», — отметил Петришенко.

Петришенко также прокомментировал и информацию относительно обращения белорусской стороны в адрес РФ за помощью. По его словам таких обращений не было. «Это добрая воля и элемент того взаимодействия, которое налажено между нашими санитарными врачами, — в плане поставки 10 тыс. тестов к нам в республику», — отметил он.

По словам вице-премьер-министра, данные тестовые системы будут применены при тестировании водителей, осуществляющих международные автомобильные перевозки из Европы в РФ. Также данные тесты будут использоваться при тестировании граждан, пребывающих на отдыхе в санаториях Белоруссии, а также — граждан России, которые будут добираться транзитом через территорию Белоруссии в РФ.

Петришенко выразил надежду на исполнение российской стороной контрактных обязательств, которые были заключены до изменения ситуации в связи с пандемией COVID-19. Речь идет о поставке респираторов из РФ.

«Из Ленинградской области, мы там порядка 115 тысяч уже контрактовали, и машины стояли под загрузкой, но Российская Федерация приняла соответствующие меры и запретила поставку за пределы страны средств индивидуальной защиты», — уточнил Петришенко. Он отметил, что Белоруссия в связи с этим оказалась немного в неловкой ситуации. Но он подчеркнул, что все запасы средств индивидуальной защиты, которые были и есть в республике обеспечивают в текущий момент потребность врачей и пациентов в Белоруссии.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Белоруссия по дипломатическим каналам отправила российской стороне запрос с просьбой помощи в связи с пандемией COVID-19. В частности речь шла о помощи в виде поставки защитных масок, тест-систем для определения коронавируса, а также аппаратов ИВЛ.

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Позже Россия отправила в Белоруссию 10 тысяч тестов для определения вируса SARS-CoV-2.