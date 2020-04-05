Минск, , 07:30 — REGNUM В Белоруссии по состоянию на 4 апреля на стационарном лечении с инфекцией COVID-19 находятся 394 человека, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения республики.

Часть пациентов переносит заболевание в легкой и средней форме. Выздоровел 41 пациент.

Пять пациентов умерли от осложнений коронавирусной инфекции. В Минздраве сообщили, что умершие имели многочисленные хронические заболевания.

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Как сообщало ИА REGNUM, белорусские врачи записали видеообращение к гражданам, в котором призвали людей предпринять все необходимые меры в целях предотвращения распространения вируса SARS-CoV-2.