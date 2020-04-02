Токио, , 12:03 — REGNUM В столице Японии за последние сутки было выявлено 97 новых случаев заражения новым типом коронавируса. Об этом со ссылкой на официальных лиц администрации Токио 2 апреля сообщает телеканал NHK.

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Отмечается, что это самое большое число подтверждённых заболевших за день с начала распространения COVID-19. Ранее самый большой суточный прирост составил 78 человек и был зафиксирован 31 марта.

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Таким образом на сегодняшний день общее число подтверждённых инфицированных в Токио составило 684 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в Японии выявлено свыше 3,2 тыс. пациентов, у которых диагностирована коронавирусная инфекция.

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