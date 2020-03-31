Токио, , 08:45 — REGNUM В целях борьбы с пандемией коронавирусной инфекции Япония вводит запрет на въезд для иностранцев из стран с большим количеством инфицированных людей. Всего в списке 49 стран и регионов, включая США, Китай, Южную Корею и почти всю Европу. До сих пор он был ограничен 23 странами. Об этом сегодня, 31 марта, на пресс-конференции заявил министр иностранных дел страны Тосимицу Мотэги, передает телеканал NHK.

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Он уточнил, что уровень опасности поездок для этих стран был повышен до «третьего». Дипломат призвал граждан Японии полностью отказаться от выезда в эти регионы. Для остальных стран, которые не попали в указанный список, действует «второй уровень». Японцам рекомендуют избегать поездок в эти регионы «без особой необходимости».

Мотэги пояснил, что решение о повышении уровня опасности было принято, «исходя из необходимости максимальной защиты здоровья и жизни соотечественников» в условиях распространения нового типа коронавируса.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее генсек японского правительства Ёсихидэ Суга заявлял, что на сегодняшний день пока нет необходимости вводить режим чрезвычайной ситуации в Японии в связи с пандемией коронавируса. Он подчеркнул, что режим ЧС окажет большое влияние на повседневную жизнь японцев, поэтому с объявлением чрезвычайного положения не следует спешить.

Напомним, по последним данным, в Японии выявлено заражение новым типом коронавируса более 1,9 тыс. человек.

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