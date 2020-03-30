Токио, , 18:14 — REGNUM До 2655 человек возросло количество заражённых коронавирусом в Японии. Об этом 30 марта передает телеканал NHK, который ежедневно собирает статистические данные, опираясь на информацию от местных администраций.

Из общего числа заражённых 712 человек являются пассажирами и членами экипажа круизного лайнера Diamond Princess, остальные 1944 человека заразились в самой Японии. От последствий заражения COVID-19 скончались 69 человек, из них 11 — с круизного лайнера.

На сегодняшний день излечились от коронавирусной инфекции и были выписаны из больниц 1027 человек, включая 603 с лайнера Diamond Princess.

Больше всего заражённых коронавирусом насчитывается в Токио, здесь, согласно данным губернатора города Юрико Коикэ, выявлено 443 случая заражения коронавирусом.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Японии ужесточили запрета на въезд в страну в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Японии ужесточили запрет на въезд в страну