Москва, 2 апреля 2020, 10:26 — REGNUM Пик заболеваемости коронавирусом в России наступит в середине следующей недели — 9−10 апреля. Об этом заявил главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России) Владимир Никифоров в эфире программы «Док-Ток».
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По мнению Никифорова, окончание вспышки новой коронавирусной инфекции наступит примерно через 10−12 недель.
Завершение пандемии COVID-19 в России главный инфекционист ФМБА предсказал к лету 2020 года.
Как сообщало ИА REGNUM, в будущем в мире из-за пандемии коронавируса для безопасности стран могут появится биологические паспорта.
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