Москва, , 10:26 — REGNUM Пик заболеваемости коронавирусом в России наступит в середине следующей недели — 9−10 апреля. Об этом заявил главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России) Владимир Никифоров в эфире программы «Док-Ток».

Читайте также: Из-за коронавируса в мире могут появиться биологические паспорта

По мнению Никифорова, окончание вспышки новой коронавирусной инфекции наступит примерно через 10−12 недель.

Завершение пандемии COVID-19 в России главный инфекционист ФМБА предсказал к лету 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в будущем в мире из-за пандемии коронавируса для безопасности стран могут появится биологические паспорта.

Читайте также: Более 90% жителей РФ одобряют меры властей по борьбе с коронавирусом