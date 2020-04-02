Москва, , 10:12 — REGNUM В будущем в мире из-за пандемии коронавируса для безопасности стран могут появится биологические паспорта. Об этом говорится в исследовании Deutsche Bank, сообщают РИА Новости.

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Скорее всего, после вспышки COVID-19 страны будут неохотно открывать границы. Поэтому такие «иммунные документы» будут станут свидетельством здоровья въезжающих в страны граждан.

Пока эксперты только предполагают, как может выглядеть биологический паспорт. Например, это может быть специальная технология для смартфонов. «Иммунные паспорта» дадут возможность туризму снова развиваться.

Как сообщало ИА REGNUM, подавляющее большинство граждан России (91%) одобряют меры, предпринимаемые правительством по борьбе с коронавирусом.

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