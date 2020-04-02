Москва, , 09:39 — REGNUM Подавляющее большинство граждан России (91%) одобряют меры, предпринимаемые правительством по борьбе с коронавирусом. Таковы данные опроса, опубликованного на портале стопкоронавирус.рф.

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Полностью поддерживают меры властей 59% граждан, большинство предпринимаемых шагов для не распространения новой инфекции — 32% опрошенных.

Не согласные с большинством строгих мер 6%. Вообще не поддерживают запретительные меры 3% респондентов.

Опрос проведен 31 марта 2020 года. Опрошены 12,4 тыс. человек в группе стопкоронавирус. рф в соцсети «ВКонтакте».

Как сообщало ИА REGNUM, 60% граждан России поддерживают решение президента России Владимира Путина о выходной неделе из-за распространения коронавируса.

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