Москва, , 08:32 — REGNUM Во время карантина по коронавирусу главное — не забывать о здоровом образе жизни: правильном питании, режиме сна и общению с друзьями дистанционно. Такие советы по борьбе со стрессом дал гражданам Роспотребнадзор.

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Также лучше нее курить, не употреблять алкоголь или психоактивные вещества, чтобы избавиться от стресса. Если тревожат репортажи о коронавирусе в СМИ или по ТВ, стоит сократить просмотр таких передач.

В ведомстве отметил, что ощущение чувство грусти, стресса или страха в кризисной ситуации — это нормально. Не стоит паниковать и постараться спокойно пережить этот период.

Как сообщало ИА REGNUM, памятка для работодателей с рекомендациями по профилактике коронавируса опубликована пресс-службой управления Роспотребнадзора.

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