Санкт-Петербург, , 14:00 — REGNUM Памятка для работодателей с рекомендациями по профилактике коронавируса опубликована 12 марта пресс-службой управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

В первую очередь рекомендовано организовать на предприятиях дезинфекцию рук с помощью антисептиков или специальных салфеток. Процедуру следует проводить при входе работников в организацию.

Также следует контролировать температуру тела работников, а тех, у кого она повысилась, — отстранить от работы. Рекомендовано удостовериться, что заболевший сотрудник вызвал на дом врача, а вернувшиеся из стран с коронавирусом соблюдают режим самоизоляции.

Другие рекомендации касаются дезинфекции посуды, рабочих мест, дверных ручек и прочего. Обработку помещений следует проводить каждые два часа, а также проветривать их и обеззараживать бактерицидными лампами.

«Запретить прием пищи на рабочих местах, пищу принимать только в специально отведенной комнате», — говорится в сообщении.

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