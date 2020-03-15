Москва, , 09:44 — REGNUM Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) назвала сходства и различия между обычным вирусом гриппа и коронавирусом COVID-19. Соответствующая информация была опубликована на сайте Роспотребнадзора.

Данные вирусы имеют некоторое сходство. Специалисты отмечают следующие общие черты:

Оба вируса вызывают респираторное заболевание, которое само по себе представляет широкий спектр вариантов болезни — от бессимптомного или легкого, до крайне тяжелого заболевания и даже смерти.

Другое сходство — это способ передачи вируса. Оба вируса передаются при контакте, воздушно-капельным путем и через предметы.

Еще одно сходство — это похожий спектр симптомов при заражении.

Однако у вирусов есть ряд существенных отличий.

Выяснилось, что грипп распространяется куда быстрее, чем коронавирус. Средний интервал (время между последовательными случаями) у гриппа составляет три дня, а у коронавируса 5−6 дней.

Коронавирус в меньшей степени затрагивает детей, чем взрослых. У гриппа обратная ситуация.

80% случаев заражения коронавируса являются легкими и бессимптомными, тогда как у гриппа практически всегда есть симптомы. Однако доля тяжелых случаев (15%) и критических (5%) у коронавируса значительно выше, чем у вируса гриппа.

Также в Роспотребнадзоре напомнили, что в настоящее время нет никаких лицензированных вакцин или терапевтических средств против коронавируса.