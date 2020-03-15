Москва, 15 марта 2020, 09:44 — REGNUM Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) назвала сходства и различия между обычным вирусом гриппа и коронавирусом COVID-19. Соответствующая информация была опубликована на сайте Роспотребнадзора.
Данные вирусы имеют некоторое сходство. Специалисты отмечают следующие общие черты:
Оба вируса вызывают респираторное заболевание, которое само по себе представляет широкий спектр вариантов болезни — от бессимптомного или легкого, до крайне тяжелого заболевания и даже смерти.
Другое сходство — это способ передачи вируса. Оба вируса передаются при контакте, воздушно-капельным путем и через предметы.
Еще одно сходство — это похожий спектр симптомов при заражении.
Однако у вирусов есть ряд существенных отличий.
Выяснилось, что грипп распространяется куда быстрее, чем коронавирус. Средний интервал (время между последовательными случаями) у гриппа составляет три дня, а у коронавируса 5−6 дней.
Коронавирус в меньшей степени затрагивает детей, чем взрослых. У гриппа обратная ситуация.
80% случаев заражения коронавируса являются легкими и бессимптомными, тогда как у гриппа практически всегда есть симптомы. Однако доля тяжелых случаев (15%) и критических (5%) у коронавируса значительно выше, чем у вируса гриппа.
Также в Роспотребнадзоре напомнили, что в настоящее время нет никаких лицензированных вакцин или терапевтических средств против коронавируса.