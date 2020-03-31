Москва, , 12:10 — REGNUM Регистрацию браков в России могут приостановить. С таким предложением В связи со сложившейся неблагоприятной обстановкой, связанной с распространением коронавирусной инфекции, выступило Министерство юстиции РФ.

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Планируется, что эти процедуры будут приостановлены до 1 июня. Аналогичные меры коснутся и регистрации разводов.

Исключения из правил всё-таки предусмотрены. Так, предлагается разрешить заключение браков только в исключительных случаях. При этом сама торжественная церемония должна будет проходить без посторонних.

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Предложение по временному приостановлению государственной регистрации заключения и расторжения браков на территории субъектов РФ направлено руководителям высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Оренбурге из-за ситуации, связанной с пандемией коронавируса, и в целях предотвращения распространения инфекции желающим вступить в брак рекомендовали перенести свадьбы на более поздний срок. Также в связи с действующим карантином под запрет попали пышные свадьбы. Теперь на торжественной регистрации присутствует только жених, невеста и один фото — или видеооператор.

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