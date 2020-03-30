Оренбург, , 08:22 — REGNUM В Оренбурге из-за ситуации, связанной с пандемией коронавируса, и в целях предотвращения распространения инфекции, женихам и невестам рекомендуют перенести свадьбы на более поздний срок, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Совместные заявления о переносе даты заключения брака необходимо направлять по электронной почте в муниципальное управление записи актов гражданского состояния.

В связи с карантином, который действует в целях предотвращения распространения коронавируса, пышные свадьбы попали под запрет. Теперь торжественная регистрация заключается в том, что в зале присутствуют только жених, невеста и один фото — или видеооператор.

Прием заявлений о заключении брака производится только в электронной форме через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Стоит отметить, что ЗАГС до особого распоряжения приостановил госрегистрацию отцовства, перемены имени, расторжения брака.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее под запрет попали массовые мероприятия с участием более 50 человек. Неделя с 30 марта по 5 апреля объявлена нерабочей, а карантинные меры ужесточились. Они направлены на то, чтобы население оставлось на дома и не посещало многолюдные места, что должно предотвратить распространение нового вируса.