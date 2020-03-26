Санкт-Петербург, 26 марта 2020, 19:21 — REGNUM В Петербурге придется отменить торжественные празднования свадеб. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов.
Он сообщил, что в северной столице ждут результатов 5 тыс. проб на коронавирус. На следующей неделе, дабы ограничить число социальных контактов, будут закрыты все учреждения, кроме заправок, аптек, крупных продовольственных магазинов, магазинов шаговой доступности и точек с товарами первой необходимости. Будут работать также гостиницы и курьерские службы.
«Придется перенести торжественную регистрацию браков», — сообщил Беглов в эфире телеканала «Санкт-Петербург». Он призвал оставаться дома с 28 марта по 5 апреля, пока будут действовать эти запреты.
В городе будут недоступны храмы, спортивные объекты, учреждения культуры, торговые центры, рестораны и ночные клубы.
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