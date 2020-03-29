Нур-Султан, , 09:12 — REGNUM Два медицинских центра в городе Нур-Султане закрыли на карантин. Об этом сообщается 28 марта в пресс-службе акимата столицы Казахстана.

На карантин закрыли национальный научный центр онкологии и трансплантологии, который расположен на улице Керей, Жанибек хандар, а также медицинский центр «Мейрим».

Все контактные лица, включая медицинский персонал были отправлены на карантин. Проводится дезинфекция помещений данных медицинских учреждений. Посещение медицинских учреждений пациентами строго запрещено.

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ИА REGNUM напоминает, ранее на карантин был закрыт автобусный парк №1 города Нур-Султана. Причина карантина — контакт сотрудника автобусного парка с инфицированным коронавирусом. Кроме того, с 30 марта по 5 апреля в Нур-Султане не будет работать общественный транспорт и будет проведена проверка работников автобусных парков.

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