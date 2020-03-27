Нур-Султан, , 08:59 — REGNUM Автобусный парк №1 в Нур-Султане закрыли на карантин, так как один из работников контактировал с человеком, зараженным коронавирусом. Об этом 27 марта сообщили в пресс-службе акимата (администрации) города.

С 27 марта пассажирам запрещается входить в автобус через переднюю дверь, водитель ограждается специальной лентой, отменяется оплата наличными. С 26 марта автобусы выполняют рейсы до 19:00 (16:00 мск).

Как сообщало ИА REGNUM, 26 марта в Казахстане впервые умер пациент, зараженный коронавирусом. Всего в республике зарегистрировано 121 случай заражения COVID-19.

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