Нур-Султан, , 13:41 — REGNUM В столице Казахстана с 30 марта по 5 апреля будет остановлена работа общественного транспорта, заявил 27 марта аким Нур-Султана Алтай Кульгинов, заявление которого опубликовано пресс-службой акимата Нур-Султана.

Читайте также: Один из автобусных парков Нур-Султана закрыли на карантин

ИА REGNUM напоминает, ранее сообщалось о закрытии автобусного парка №1 «Нур-Султана на карантин ввиду того, что один из работников автобусного парка контактировал с больным коронавирусом.

«Поэтому с 30 марта по 5 апреля общественный транспорт приостанавливается! Проведем тотальную проверку работников автобусного парка», — говорится в заявлении.

Кроме того, неделя с 30 марта по 5 апреля объявлена нерабочей. Исключением являются медицинские работники, работники правоохранительных органов, коммунальных служб, а также сотрудники, которые обеспечивают жизнедеятельность города.

Выход граждан на улицу будет ограничен. Гражданам разрешается выходить из дома в целях покупки продуктов, лекарств, получения медицинских услуг. Выходить на улицу разрешается также гражданам, работа которых не будет приостанавливаться с 30 марта по 5 апреля.

Кульгинов также отметил, что улицы города будут патрулироваться службами.

Кроме того, пенсионерам, которые получают амбулаторное лекарственное обеспечение, с 25 марта начали доставлять лекарства и средства защиты на дом. Им также организовали доставку продуктов.

Несовершеннолетним гражданам запрещено быть на улице без сопровождения взрослых. С 6 апреля школьников переводят на обучение в онлайн режиме.

Также в Нур-Султане закрыты все общественные места — «парки, скверы, набережные, уличные детские игровые площадки и иные места отдыха граждан».

Читайте также: В Алма-Ате и Нур-Султане закроют почти все предприятия

Как сообщало ИА REGNUM, в Алма-Ате и Нур-Султане в целях профилактики распространения коронавируса с 30 марта по 5 апреля будут закрыты практически все предприятия.