Ташкент, , 14:58 — REGNUM Дезинфекцию улиц столицы Узбекистана начали 28 марта подразделения национальной гвардии и МВД республики с помощью спецтехники, сообщает со ссылкой на заявление национальной гвардии Podrobno.uz.

Согласно сообщению источника, спецтехника занимается дезинфекцией общественных мест, торговых центров, территорий, которые прилегают к госучреждениям и организациям, а также — постов на въезде в Ташкент.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Узбекистане для предотвращения распространения коронавируса было приостановлено транспортное сообщение между регионами. Кроме того, в Узбекистане ужесточили меры карантина, согласно которым запрещено собираться в группы более трех человек.

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