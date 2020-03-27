Ташкент, , 17:02 — REGNUM В Узбекистане Специальная республиканская комиссия приняла ряд дополнительных решений в целях предупреждения распространения коронавируса, в числе которых требование не собираться в группы более трех человек, сообщает Узньюс.

«C учетом эпидемиологической обстановки в общественных местах вводится строгое соблюдение социальной дистанции между людьми в два метра. В общественных местах ограничивается одновременное присутствие более трех человек, за исключением членов одной семьи», говорится в сообщении.

В целях охраны здоровья жителей республики предписывается не выходить на улицу без крайней необходимости, жители могут покинуть дома только для того, чтобы купить продукты или лекарства.

Нарушение этих правил наказывается в соответствии с законом штрафом (пятикратный размер базовой расчётной величины) в размере 1 115 000 сумов (один доллар — 9500 смов).