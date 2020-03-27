Ташкент, , 17:07 — REGNUM В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции в Узбекистане, сегодня, 27 марта, в 10:00 движение всех видов транспортных средств по межрегиональным маршрутам было приостановлено, сообщает Министерство транспорта республики.

«Мы просим вас безоговорочно соблюдать меры временного ограничения, наложенные с целью защиты здоровья населения, обеспечения санитарной безопасности», говорится в сообщении.

Ведомство подчеркивает, что «эта ограничительная мера не распространяется на транспортные средства и их водителей, занимающихся грузовыми перевозками».

«Однако движение незарегистрированных лиц в грузовых транспортных средствах также не допускается», подчеркивает министерство.

На 27 марта количество заразившихся коронавирусной инфекцией в Узбекистане увеличилось на 8 и составляет 83 человека.

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