Москва, , 08:55 — REGNUM В России с начала года растёт спрос на туалетную бумагу. Однако значительный всплеск закупок этого товара отмечался в период с 16 по 19 марта 2020 года. Согласно исследованию фискальной платформы «Такском» о продажах средств личной гигиены, менее чем за неделю продажи туалетной бумаги в стране по сравнению с аналогичным периодом 2019 года выросли на 47%.

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По сравнению с январём продажи этого товара в марте выросли на 27%, сообщает RT со ссылкой на исследование. В среднем туалетная бумага стоила в марте 53 рубля, что на 7% выше, чем в январе.

Кроме того, отмечен и рост спроса на влажные салфетки. С начала года их продажи увеличились на 46%, при этом средняя цена в марте упала на 2% по сравнению с январем.

По данным аналитиков, по сравнению с началом года спрос вырос практически по всем категориям товаров личной гигиены — мало, шампунь, станки для бритья, зубную пасту.

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Как сообщало ИА REGNUM, в середине марта в России действительно наблюдался ажиотажный спрос на ряд продуктов питания (гречку и макароны), а также средства личной гигиены — туалетную бумагу и дезинфицирующие средства. В некоторых регионах даже наблюдались пустые полки.

Однако вице-премьер РФ Виктория Абрамченко заверила, что в России нет дефицита продовольствия, поставщики смогут обеспечить магазины даже теми продуктами, на который есть большой спрос.

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