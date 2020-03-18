Москва, , 15:20 — REGNUM В России нет дефицита продовольствия, поставщики смогут обеспечить магазины даже теми продуктами, на который есть большой спрос. Об этом 18 марта заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

Он также поручила министерстам сельского хозяйства и промышленности и торговли проработать механизмы восполнения поставок товаров.

Вместе с тем Минсельхоз сможет при необходимости перераспределить поставки продовольствия с учетом регионализации, добавила она.

Напомним, ранее пресс-секретарь Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Илья Власенко заявил, что без пополнения запасов товаров в российских магазинах хватит на два месяца. Торговые сети активизировали закупку товаров повышенного спроса, включая макароны, крупы, туалетную бумагу и дезинфицирующие средства.

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