Кострома, , 12:01 — REGNUM В Костроме растет спрос на товары с увеличенным сроком годности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил представитель сети супермаркетов «Десяточка».

Продукты

"Мы фиксируем повышенный спрос практически на все группы товаров, начиная с 14−15 марта. Так сложилось, что сейчас горожане закупаются в основном в «Адмирале» и «Десяточке». Повышенный спрос идет на туалетную бумагу, влажные салфетки, консервацию, сырокопченые колбасы, сахар — полки с ним сейчас практически пустые. Покупают крупы, чай, кофе, растительное масло — при чем, товары «тают» на глазах вне зависимости от ценовой категории».

В разговоре с ИА REGNUM специалисты гипермаркетов отметили, что не разделяют тревожные настроения граждан. Проблем с наличием продуктов в Костроме не предвидится — у поставщиков имеется необходимый запас продовольствия.