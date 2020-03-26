, 12:56 — REGNUM В России эпидемии коронавируса нет. Об этом 26 марта сообщили в пресс-службе Кремля.

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«В стране де-факто эпидемии коронавируса нет», — говорится в официальном сообщении.

Также уточняется, что выходная неделя не будет компенсирована за счет майских праздников.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин предложил ввести выходную неделю — с 28 марта по 5 апреля — из-за ситуации с коронавирусом.

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