Москва, , 12:50 — REGNUM Снижение деловой активности, коммуникаций и контактов, несомненно, поможет избежать заражения коронавирусом для многих граждан. И нерабочая неделя — это правильная мера, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры управления человеческими ресурсами РЭУ им Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец, комментируя решение Путина ввести выходную неделю в России.

«Это, конечно, серьезное испытание, как для граждан, так и для бизнеса, с экономической и социальной точек зрения. С экономической точки зрения — это очень серьёзные потери для бизнеса, особенно малого и среднего.

Для многих это чревато разорением. У них нет никакой «финансовой подушки», и снижение деловой активности, необходимость выплатить заработную плату неминуемо приведут к тяжелым последствиям.

Для граждан — это все равно снижение доходов. Даже если и будут выплачивать заработную плату, то это только базовая (окладная) часть, а она составляет во многих компаниях в среднем 50%. На рынке труда это, конечно, отразится негативно и, скорее, не в краткосрочной перспективе, а чуть позже.

Рано или поздно карантин и коронавирус закончатся, и компаниям необходимо будет серьезно оптимизировать свои расходы и, соответственно, численность персонала. Поэтому какая-то часть попадет под сокращение. А если компании не смогут выйти из кризиса, то уволят по ликвидации.

Даже сейчас многие компании, даже под страхом наказания, не будут платить заработную плату, а отправят своих работников в неоплачиваемые отпуска. А некоторые предприниматели и продолжат работу, невзирая на принятые решения (наказания ведь пока никакого нет), и работники будут продолжать трудиться, и не факт, что за полноценную заработную плату.

Последствиями могут быть повышение уровня безработицы, снижение реальных доходов граждан. С социальной точки зрения — отсутствие работы, неизвестное будущее могут серьезно сказаться на здоровье и настроениях российских граждан», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин предложил ввести выходную неделю — с 28 марта по 5 апреля — из-за ситуации с коронавирусом.

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