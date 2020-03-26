Москва, , 08:45 — REGNUM Большинство граждан России (60%) поддерживают решение президента России Владимира Путина о выходной неделе из-за распространения коронавируса, приводит данные рекрутинговое агентство Superjob.ru.

Читайте также: В России 42% компаний готовы пойти на удаленную работу — опрос

Чаще решение Путина поддерживают женщины, чем мужчины — 68% против 54%, а также граждане до 34 лет — 65%.

Не одобряют решение главы государства о выходной неделе 20% опрошенных. Затруднились дать ответ ещё 20%.

Опрос проведен 25 марта 2020 года в 328 населенных пунктах во всех округах России. Опрошены 1600 граждан старше 18 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин предложил сделать период с 28 марта по 5 апреля выходными днями из-за ситуации с коронавирусом.

Читайте также: Работа на «удаленке» может вдвое увеличить утечку данных — СМИ