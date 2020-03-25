Ростов-на-Дону, , 12:00 — REGNUM В Ростовскую область коронавирус могла завезти жительница Ростова-на-Дону, вернувшаяся из путешествия по Таиланду, сообщает ИА REGNUM.

Женщина обратилась к медикам с симптомами COVID-19. Именно её анализы были отправлены в вирусологический центр Роспотребнадзора «Вектор», хотя ранее всех потенциальных носителей коронавируса проверяли с помощью тест-систем.

При этом ранее сообщалось, что на Дону ещё у трёх человек, вернувшихся из Таиланда, Монако и Франции, заподозрили коронавирус. Все они помещены в изолятор. Их состояние удовлетворительное.

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