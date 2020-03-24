Ростов-на-Дону, , 10:31 — REGNUM У вернувшейся из путешествия по Таиланду жительницы Ростова-на-Дону заподозрили коронавирус. В настоящее время ожидаются результаты анализов, направленных в вирусологический центр Роспотребнадзора «Вектор». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора.

«На самом деле она [женщина] вернулась из Таиланда 21 марта этого года. Была вовремя госпитализирована. Были проведены все необходимые [санитарно-эпидемиологические] мероприятия. На данный момент она чувствует себя нормально, температура 36,6 градуса, каких-то беспокойств она не высказывает», — сообщил глава региона Василий Голубев.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в Ростовской области из-за угрозы распространения COVID-19 установлен режим повышенной готовности. В регионе усилены меры дезинфекции в пассажирском транспорте, торговых центрах. Помощь участковым врачам, нагрузка на которых резко возросла, окажут студенты-медики.

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