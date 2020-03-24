Ростов-на-Дону, , 11:18 — REGNUM В Ростовской области у трёх человек, вернувшихся из Таиланда, Монако и Франции, заподозрили коронавирус. В настоящее время они находятся в изоляторе. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора 24 марта.

«Результаты их обследования направлены в референс-центр для подтверждения или исключения диагноза. Состояние пациентов удовлетворительное», — уточняется в сообщении.

ИА REGNUM ранее сообщало, что у вернувшейся из путешествия по Таиланду жительницы Ростова-на-Дону появились симптомы COVID-19. Анализы направлены в вирусологический центр Роспотребнадзора «Вектор», где будет установлен точный диагноз пациентки.

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