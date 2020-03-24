Мадрид, , 15:24 — REGNUM В Испании продолжат расти количество медработников, у которых диагностирован новый тип коронавируса. Так, инфекционное заболевание выявлено у 5,4 тыс. сотрудников медучрежений. Об этом сегодня 24 марта сообщил директор координационного центра предупреждений и чрезвычайных ситуаций министерства здравоохранения страны Фернандо Симон, пишет газета El Mundo.

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«В общей сложности в Испании уже 39 763 человека инфицированы коронавирусом, из которых 5,4 тыс. являются представителями медперсонала», — уточнил Симон.

Глава центра назвал сложившуюся в области системы здравоохранения ситуацию сложной.

Напомним, по данным министерстве здравоохранения королевства ан 24 марта, в Испании за прошедшие сутки из-за коронавируса скончались более 500 человек. Всего с начала распространения коронавирусе в стране было зарегистрировано более 39,6 тыс. случая заражения, 2 696 человек умерли, 3794 выздоровели.

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Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день самая неблагоприятная ситуация с распространением нового типа коронавируса в Европе сложилась в Италии. По данным на 24 марта, в стране коронавирусом COVID-19 заразились почти 64 тыс. человек. При этом 6077 человек скончались.

Глава Департамента гражданской защиты Италии Анджело Боррелли предположил, что в Италии число реальных случаев заражения коронавирусом в десять раз больше. По его словам, версия о соотношении подтверждённых случаев к невыявленным как один к десяти является вполне правдоподобной. Боррелли не исключил также, что уже через несколько дней Италия обойдёт Китай по числу зарегистрированных больных.

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