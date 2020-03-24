Мадрид, , 14:05 — REGNUM В Испании за прошедшие сутки из-за коронавируса скончались более 500 человек, сообщили 24 марта в министерстве здравоохранения королевства.

Так, с начала распространения коронавирусе в Испании было зарегистрировано 39 673 случая заражения, 2 696 умерли, 3794 выздоровели.

Накануне, 23 марта, в Испании заявили о 33 089 заразившихся и 2182 умерших.

Как сообщало ИА REGNUM, все испанские отели будут переданы в распоряжение системы здравоохранения в связи с пандемией коронавируса в стране.

В отелях может быть размещён медицинский персонал, либо в них могут проводиться консультации или госпитализация. Несколько гостиниц в Мадриде уже переоборудованы для приёма пациентов.

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