Мадрид, , 18:43 — REGNUM Все испанские отели будут переданы в распоряжение системы здравоохранения в связи с пандемией коронавируса в стране. Об этом 23 марта сообщил на пресс-конференции, которая проходила в режиме онлайн, министр здравоохранения Испании Сальвадор Илья.

Как пояснил глава минздрава, будет издана дополнительная инструкция к распоряжению о закрытии гостиниц о том, что отели и гостиницы могут быть использованы руководством органов здравоохранения автономных сообществ, если сочтут нужным.

В отелях может быть размещён медицинский персонал, либо в них могут проводиться консультации или госпитализация. Несколько гостиниц в Мадриде уже переоборудованы для приёма пациентов.

Кроме того, власти страны на этой неделе планируют получить миллион тестов для экспресс-диагностики коронавируса. В настоящее время Испанией получены уже 643 тысячи тестов, они распределены по автономным сообществам.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Испании за сутки от болезни, вызванной коронавирусом, скончались 462 человека. Всего с начала эпидемии заразилось более 30 тысяч человек, умерли — 2182 человека.

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