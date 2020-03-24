Хельсинки, , 11:58 — REGNUM Бывший президент Финляндии Мартти Ахтисаари заразился новым типом коронавируса. Об этом 24 марта сообщила канцелярия действующего главы государства Саули Ниинистё, передаёт финская газета Iltalehti.

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«Инфекция была подтверждена в понедельник, 23 марта», — говорится в сообщении.

Уточняется, что 82-летний Ахтисаари чувствует себя хорошо.

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Ранее заражение также подтвердилось у супруги Ахтисаари Ээвы. Об этом канцелярия президента страны сообщала 21 марта. Известно, что она присутствовала на праздничном концерте в честь Международного женского дня в Доме музыки, где у одной из участниц была диагностирована коронавирусная инфекция.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в Финляндии число подтверждённых случаев заболевания COVID-19 достигло 700. По последним данным, 50 человек в настоящее время находятся в больницах, среди них 13 — в тяжёлом состоянии. Один человек скончался.

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