Хельсинки, , 02:13 — REGNUM Решение ограничить передвижение через свою границу с 19 марта приняли власти Финляндии в связи с опасностью распространения COVID-19, сообщается на сайте финского министерства внутренних дел.

Отмечается, что пункты пересечения будут закрыты. Данное постановление принято согласно акту о чрезвычайных ситуациях, который действует с 18 марта по 13 апреля.

Согласно новым правилам, жителям Финляндии будет запрещено покидать родину, а в страну смогут въехать только финские граждане, оказавшимся за границей. Иностранцы, которые сейчас пребывают на территории республики, также могут покинуть ее территорию.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта из-за нового коронавируса было остановлено движение скоростных поездов Allegro («Аллегро») и «Лев Толстой» между Финляндией и Россией.

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