Хельсинки, , 17:32 — REGNUM В Финляндии подтвердили первый случай смерти человека от последствий коронавируса. Об этом в субботу, 21 марта, сообщает Национальный институт здравоохранения и социального развития страны.

По данным представителей института, врачи не смогли помочь пожилому человеку, проживавшему в столичном регионе.

В сообщении говорится, что всего на территории страны число случаев заражения коронавирусом достигло 521.

Как передавало ИА REGNUM, 20 марта в Национальном институте здравоохранения и социального развития Финляндии сообщили, что в стране заражены коронавирусом порядка 450 человек.

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